Facture d'énergie pour 880.000 personnes: tarif social prolongé jusque mars et une réduction de 80 euros

L'un des plus gros dossiers des négociations entre partis pour aboutir à un accord sur le budget 2022 de la Belgique était la hausse de la facture énergétique. Un accord de principe avait déjà été annoncé lundi soir. Le tarif social de l'énergie sera prolongé durant le premier trimestre 2022 pour les 880.000 personnes les plus vulnérables. "On maximalise les efforts vers les personnes les plus précarisées. Cela représente une famille sur 5 en Belgique. La volonté est de pouvoir aider les autres dans un deuxième temps avec une révision d'une série de taxes qui pèse sur la facture des ménages", souligne Pierre-Yves Dermagne.

Une réduction de 80 euros leur sera en outre accordée afin de réduire l'effet des prix élevés.

La facture d'énergie sera par ailleurs simplifiée et une norme énergétique sera instaurée pour contenir les hausses de prix.