Les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) remettent leur rapport aujourd'hui au Roi. Celui-ci fera sans doute l'aveu d'un constat d'échec, lié en partie à l'impossibilité d'un rapprochement entre la N-VA et le PS. Le parti de Bart De Wever est accusé par certains de ne faire aucun compromis et d'être le principal responsable de l'enlisement des négociations. N'est-il pas tant que la N-VA prenne ses responsabilités et que ce soit elle qui désormais soit responsable de trouver une solution pour former un gouvernement fédéral. C'est l'idée qui circule désormais le plus souvent. Qu'en pense Guy Vanhengel, vice-président du parlement bruxellois, membre de l’Open VLD, le parti libéral flamand ? Fabrice Grosfilley le lui a demandé ce matin sur Bel RTL.

Fabrice Grosfilley: Faut-il confier une mission royale à Bart De Wever?

Guy Vanhengel: Ce ne serait pas plus mal qu'on lui impose de faire un tour de piste. Depuis plus d'un an, la N-VA ne suit pas les règles, non écrites, de la démocratie belge. Elle essaie de prouver absolument ce qu'elle veut voir prouver, à savoir que le pays ne fonctionne pas. Pour cela, elle a fait chuter un gouvernement, et puis il y a eu les élections. Et en principe, pour ceux qui veulent le pouvoir, le round le plus important, c'est maintenant. Le parti qui veut absolument gouverner doit envoyer son homme le plus fort pour être candidat Premier ministre et essayer de former un gouvernement.

Fabrice Grosfilley: Ce n'est pas dangereux qu'un homme comme Bart De Wever qui ne veut pas vraiment que le gouvernement fédéral fonctionne prenne une mission d'informateur royal ?

Guy Vanhengel: Ce ne serait pas plus mal.

Fabrice Grosfilley: Ce serait une mission par l'absurde pour montrer que ça ne marche pas ?

Guy Vanhengel: Nous sommes dans l'absurde complet. Nous avons un parti qui veut absolument démontrer que sa thèse, c'est-à-dire que le pays ne fonctionne pas, soit reconnue par tout le monde. Par contre, la plupart des autres partis sont disposés à penser que, si on veut, il y a moyen de faire tourner la machine, de faire tourner ce pays convenablement.

Fabrice Grosfilley: Mais donc, ça sert à quoi de donner une mission à Bart De Wever si on sait d'avance que ça n'aboutira pas ?

Guy Vanhengel: Pour l'ensemble de l'opinion publique, ne pas avoir imposé au parti le plus important de faire l'effort de soi-même...

Fabrice Grosfilley: Donc, c'est pour voir que ça ne marche pas ?

Guy Vanhengel: Ou pour voir si, une fois qu'ils ont la main, les nationalistes sont prêts à faire des compromis.