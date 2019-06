FBK Games Hengelo - Arrnaud Art, Ben Broeders et Claire Orcel loin des minima pour les Mondiaux

(Belga) Les perchistes Arnaud Art et Ben Broeders ainsi que la sauteuse en hauteur Claire Orcel sont restés loin des minima requis pour se qualifier aux Mondiaux d'athlétisme de Doha dimanche lors des FBK Games de Hengelo, réunion d'athlétisme qui se déroulait aux Pays-Bas.

Art a franchi la barre placée à 5m41 et a pris 4e place du concours de saut à la perche. Il devait franchir 5m71 pour décrocher un ticket pour Doha. Broeders a quant à lui terminé 7e et n'a pas fait mieux que 5m31. L'Américain Sam Kendricks a remporté ce concours en franchissant la barre placée à 5m91. A la hauteur féminine, Claire Orcel a réalisé son meilleur résultat de la saison avec un bond à 1m88 qui lui a valu la 6e place. Son record personnel est fixé à 1m91 tandis qu'un saut à 1m94 est nécessaire pour s'envoler pour le Qatar. Sur le 100m féminin, la Néerlandaise Dafne Schippers a régalé son public avec une victoire et un beau chrono de 11.06, soit 32 centièmes de moins que son meilleur temps de la saison. Ses problèmes de dos semblent désormais derrière elle. Toujours chez les dames, on notera la meilleure performance mondiale de l'année pour la Kéniane Margaret Kipkemboi sur 5.000m avec un chrono de 14:37.22. (Belga)