Febelfin nie tout accord entre le secteur bancaire et les diamantaires

(Belga) Les discussions à propos d'un service bancaire de base pour les diamantaires sont constructives, mais il n'y a encore aucun accord définitif, indique jeudi soir Febelfin. La fédération du secteur financier réagit ainsi à l'annonce du ministre de l'Economie Kris Peeters (CD&V) qui indiquait lors d'un débat électoral à Anvers qu'un tel accord était en passe d'être signé.

Febelfin confirme que les discussions avec le secteur diamantaire se déroulent dans une atmosphère constructive, mais nuance les propos du ministre. Selon elle, il y a encore beaucoup de travail sur les modalités et on ne peut pas encore parler d'un accord final. "Avec les ministres de l'Économie et des Finances et l'aide de la banque Nationale, Febelfin a établi le contours d'un projet pilote visant à faciliter l'accès des diamantaires aux services bancaires", explique la porte-parole Isabelle Marchand. "Le projet doit encore être développé dans les prochaines semaines et ensuite être soumis aux banques." (Belga)