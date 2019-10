Fedasil ouvrira un nouveau centre d'accueil provisoire à Gand en décembre

(Belga) Fedasil ouvrira un nouveau centre d'accueil provisoire à Gand pour les demandeurs d'asile, a annoncé mercredi l'agence fédérale par communiqué.

Le centre, d'une capacité de 250 places, est une structure d'accueil flottante qui sera amarrée au "Rigakaai" à Gand. 40 personnes y travailleront. Il avait déjà été exploité par un partenaire privé pendant la crise de l'asile de 2015. Les premiers résidents provisoires devraient arriver début décembre dans le centre d'accueil ouvert. Ce dernier offrira l'accueil, le couvert, une aide médicale et un accompagnement social aux demandeurs d'asile pendant l'examen de leur demande d'asile. Le 4 novembre, Fedasil et la Ville de Gand organiseront un séance d'information pour les riverains afin d'expliquer le projet plus en détail. Jusqu'à présent, Fedasil a ouvert des centres d'accueil provisoires à Lommel (décembre 2018), Zaventem (janvier 2019), Mouscron (février 2019), Deurne (juin 2019), Couvin (juillet 2019) et Senonchamps (octobre 2019). Plus tard cette année, suivront notamment Zoutleeuw et Spa. (Belga)