Fermer à nouveau les discothèques? "Je ne ressens pas une volonté du Codeco d'aller dans ce sens" affirme Denis Ducarme

Denis Ducarme, député fédéral MR, a évoqué la situation des boites de nuit et de l'horeca alors que de nouvelles mesures pourraient être prises dans ces deux secteurs mercredi après-midi par le comité de concertation.

Les experts recommandent la fermeture provisoire des boites de nuit. Mais Denis Ducarme ne pense pas qu'il y ait sur la table du comité de concertation (Codeco), qui se tiendra demain, des propositions de lockdown du secteur. "Je ne ressens pas à ce stade une volonté du Codeco d'aller dans ce sens", indique-t-il. Le député MR évoque par contre des compléments au Covid Safe Ticket, car "on peut être vacciné et porter la maladie, il faudra sans doute à l'issue du Codeco d'autres mesures qui protègent d'avantage", dit-il.

On dit que l'aide prendra fin le 31 décembre: je dis non

Concernant l'horeca, le comité de concertation de mercredi pourrait revenir légèrement en arrière et interdire de nouveau le service au bar. Quoi qu'il soit décidé au Codeco, il faut, selon Denis Ducarme, prolonger l'aide financière au secteur. Elle est censée prendre fin le 31 décembre. "L'horeca est aujourd'hui en grande difficulté, il y a moins de gens qui vont au restaurant. On dit que l'aide prendra fin le 31 décembre: je dis non", estime le député libéral.