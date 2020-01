Fermeture de maternités: la Wallonie défendra "fermement" ses spécificités régionales

(Belga) La question de la fermeture éventuelle de plusieurs maternités en Wallonie, une mesure prônée récemment par le KCE et défendue par la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, sera portée à l'ordre du jour de la prochaine conférence interministérielle sur la santé, prévue en février, a assuré la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS). "J'y défendrai avec fermeté les spécificités wallonnes", a-t-elle affirmé ce mercredi en séance plénière du parlement wallon.

La semaine dernière, Maggie De Block (Open Vld) avait déclaré que la fermeture de 17 petites maternités insuffisamment efficientes, comme le préconise le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), "constitue une opportunité pour d'autres domaines des soins de santé". "Nous dépensons actuellement plus d'argent qu'il n'en faut pour les maternités, ce qui laisse moins d'argent que nécessaire pour les autres services de santé", avait-elle affirmé, suscitant un tollé au sein des autres partis. "Des soins accessibles et de qualité sont une priorité", a de son côté rappelé Christie Morreale. "Ils sont d'ailleurs garantis, au Fédéral, par la loi organique dont nous demandons simplement l'application", a-t-elle ajouté. Selon les derniers chiffres disponibles, seules 2 maternités wallonnes n'atteindraient finalement pas le nouveau plafond de 557 accouchements par an fixé par le KCE. "Mais à ce stade, il ne s'agit que d'une étude. Aucune décision politique n'a été prise et aucun arrêté ministériel ne devrait être pris par un gouvernement en affaires courantes", a encore nuancé Christie Morreale. Cette dernière a enfin fait part de son intention d'écrire à son homologue au Fédéral afin d'évoquer la question des maternités mais aussi l'état d'avancement de la réforme du réseau hospitalier.