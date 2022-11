Fermeture de quatre autres établissements de la garderie Mippie en Moppie en Flandre

(Belga) L'agence flamande Opgroeien a annoncé lundi avoir suspendu les quatre autres établissements du service de garde d'enfants Mippie en Moppie. La licence de la crèche "Mippie et Moppie 2" à Keerbergen (Brabant flamand) avait déjà été suspendue la semaine dernière.

Plus aucun enfant ne pourra être pris en charge par le service à partir de mardi, précise l'agence. "L'organisateur a le droit de s'opposer à la décision mais cette objection n'a pas d'effet suspensif. La crèche restera donc fermée jusqu'à une décision définitive. La suspension court en principe jusqu'au 23 janvier 2023 pour les différents sites, à moins qu'une décision finale ne soit prise plus tôt." Le groupe Mippie et Moppie compte cinq établissements, à Keerbergen, Zemst, Weerde et Hofstade. La décision de fermer "Mippie en Moppie 2" avait été décidée après une alerte concernant un enfant attaché à un lit avec du ruban adhésif.