Fête de l'Iris - Les 30 ans de la Région bruxelloise fêtés par plus de 100.000 personnes

(Belga) Plus de 100.000 personnes ont célébré la Région bruxelloise cette semaine lors de la Fête de l'Iris, annonce dimanche soir visit.brussels, l'office du tourisme bruxellois. La fête de la Région bruxelloise avait une saveur particulière cette année, avec le 30e anniversaire de la Région et le tram qui soufflait ses 150 bougies.

Championnat européen du meilleur conducteur de tram, circulation de tramways historiques, concert, electro night... La Région bruxelloise avait mis le paquet pour fêter ses 30 ans mais aussi les 150 ans du tram. L'anniversaire de ce mode de déplacement "profondément inscrit dans le patrimoine urbain de notre capitale", souligne visit.brussels, a été mis à l'honneur lors de trois événements. Une grande cavalcade de trams historiques a ainsi été organisée le 1er mai, tandis qu'une exposition des trams historiques a dévoilé la maquette du nouveau tram sur la place Royale. Enfin, le championnat européen du meilleur conducteur de tram était organisé samedi par la Stib, qui l'a d'ailleurs remporté. "Au total, plus de 50.000 visiteurs sont venus entre amis ou en famille pour découvrir la riche histoire du tram et s'intéresser à son avenir." L'Electro night organisée le vendredi soir et le concert 100% made in Belgium samedi soir ont eux attiré près de 15.000 amateurs de musique. "De nombreux curieux" ont également profité des autres activités qui ont animé le parc de Bruxelles ou ont visité le parlement bruxellois. Au total, plus de 100.000 personnes ont fêté la Région bruxelloise, selon l'estimation de visit.brussels. "Ces 5 jours de festivité ont été un véritable succès de foule", conclut le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, cité dans un communiqué. (Belga)