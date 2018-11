Fête de la Communauté germanophone: le transfert de compétences au centre des discours

(Belga) Oliver Paasch, le ministre-président germanophone, s'est exprimé ce jeudi à l'occasion de la fête de la plus petite des entités fédérées. Dans son discours, tenu à Bruxelles en présence de plusieurs personnalités politiques, malgré une cérémonie qui se tenait simultanément au Sénat, le chef du gouvernement germanophone est revenu sur l'autonomie de la Communauté, acquise au fil des années.

"En matière d'enseignement par exemple, tous les réseaux ont été fusionnés, ce qui a permis d'économiser de l'argent qui a pu être investi, entre autres, dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement ou encore dans la formation en alternance", a expliqué Oliver Paasch. "Une enquête de l'OCDE a montré qu'en Communauté germanophone, l'origine sociale n'a que peu d'importance sur les chances de formation des élèves, contrairement à la situation dans d'autres pays", a-t-il ajouté. Le ministre-président a aussi insisté sur la politique de l'emploi pour laquelle la Communauté germanophone est compétente et a notamment décidé de revoir le fonctionnement des aides à l'emploi. Le manque de main d'œuvre a également été évoqué par le chef du gouvernement qui a souligné l'importance des infrastructures numériques, y compris dans les zones rurales. Ce dernier est par ailleurs revenu sur l'autonomie et le transfert de nouvelles compétences. Si la Communauté germanophone n'est pas demandeuse d'une septième réforme de l'Etat, elle a déjà fait savoir qu'elle souhaitait être traitée sur le même pied que les autres entités fédérées. "Nous sommes trop petits pour exercer certaines compétences seuls. Pour y parvenir, nous entendons collaborer avec nos partenaires belges mais aussi étrangers", a encore estimé Oliver Paasch. "Cent ans après la fin de la Première guerre mondiale, les paroles comme 'America first', 'la France d'abord', ou encore 'Deutschland den Deutschen', sont un poison pour l'humanité. On a besoin de plus de collaboration, d'amitiés transfrontalières, d'intégration européenne et d'humanité", a-t-il conclu.