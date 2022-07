Fête nationale - Du public et aucun incident majeur lors de la fête nationale

(Belga) La fête nationale a attiré une foule considérable dans la capitale, jeudi. La police bruxelloise ne dispose pas de chiffres précis mais le centre-ville était bien peuplé, pour une édition sans incidents majeurs, selon la police et la Croix-Rouge.

Le Te Deum du matin "a attiré visiblement moins de public que les autres années, mais cela peut être dû au temps pluvieux. Dans l'après-midi, le public était davantage présent", note-t-on en soirée à la police. La porte-parole de la Croix-Rouge, Nancy Ferroni, a indiqué en fin d'après-midi que la fête était "calme": quatre personnes ont été emmenées à l'hôpital, mais sans préoccupation majeure. Les services de secours et de sécurité étaient à l'honneur à différents endroits de la ville, avec entre autres un "Village Sécurité" du SPF Intérieur au Sablon. Après le défilé militaire et civil de l'après-midi, le couple royal s'y est rendu, y passant par les stands des pompiers bruxellois, de B-Fast et de la Croix-Rouge. Le roi Philippe en a profité pour s'essayer à la batterie avec les percussionnistes courtraisiens de "Kortijk drumt", présents pour l'animation musicale. (Belga)