Fête Nationale - Quelque 3.000 personnes ont visité le parlement fédéral à Bruxelles

(Belga) Quelque 3000 personnes ont visité samedi le parlement fédéral, ouvert au public pour le 21 juillet de 11H00 à 19H00. Pour être précis, 3009 personnes ont été comptabilisées. L'an dernier, environ 4.500 personnes avaient visité les lieux.

Pour les 5 ans de règne du roi Philippe, la prestation de serment du Roi, en 2013, était retransmise sur deux écrans dans l'hémicycle de la Chambre des représentants. Le Sénat était également accessible au public. Les visiteurs étaient invités à suivre un parcours balisé entre les différentes salles de réunion. Cette année, une exposition spéciale était organisée sur la réunion des parlementaires qui a eu lieu à Sainte-Adresse en France le 21 juillet 1918, il y a aujourd'hui exactement 100 ans. Un film sur le sénateur Alexandre Braun, avocat de résistants de la première guerre mondiale, a par ailleurs été projeté. Diverses vidéos sur le fonctinonement de la Chambre et du Sénat étaient également visibles. Plusieurs musées, lieux de culte et institutions ont également été ouverts au public. La Grande Synagogue de Belgique, les églises, la Cour des comptes, les Musées et la Chapelle Protestante étaient ainsi accessibles gratuitement. (Belga)