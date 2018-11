Feu vert au projet de transformation de la Bourse de Bruxelles

(Belga) Le permis unique en vue de la rénovation de la Bourse de Bruxelles et de la transformation de ce bâtiment iconique en pôle culturel, commercial et touristique a été délivré, ont annoncé jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close.

La Ville de Bruxelles, propriétaire des lieux, a proposé de restaurer les façades, les toitures et les ornements intérieurs de ce bâtiment que l'on doit à Léon-Pierre Suys, ainsi que de rénover le site archéologique Bruxellae 1238 attenant. L'idée est de redonner une vocation publique à l'ensemble, tout en veillant au respect du patrimoine de ce bâtiment remarquable. La Ville de Bruxelles a choisi de donner une nouvelle orientation à ce bâtiment emblématique en l'ouvrant à la population via la création d'une galerie traversante de prestige qui donnera accès à des espaces d'exposition ainsi qu'au site archéologique Bruxellae 1238. Le public profitera également d'un restaurant et d'une brasserie avec une terrasse sur le toit ainsi que d'une expérience autour de la bière: le Belgian Beer World, qui occupera les anciens bureaux des 2e et 3e étages. Le projet été confié aux architectes Robbrecht en Daem - Baneton Garrino - Popoff. "L'objectif est que les Bruxellois réinvestissent ce lieu mythique. Le projet de réaffectation de la Bourse de Bruxelles vise à créer une nouvelle galerie reliant la Grand-Place au quartier Dansaert, grâce à l'ouverture de la nef monumentale de l'édifice au grand public", a rappelé jeudi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Pour Rudi Vervoort, cette nouvelle initiative fait partie de celles qui vont réellement créer de la valeur ajoutée à la Région bruxelloise. "Au-delà des emplois directs créés au profit des Bruxellois, cette nouvelle affectation très originale du bâtiment de la Bourse, avec son attrait patrimonial et touristique exceptionnel, fera rayonner l'ensemble de notre capitale et sera un attrait non négligeable pour le tourisme", a-t-il commenté. (Belga)