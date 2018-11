Feu vert bruxellois à un décret pour stabiliser les acteurs du renforcement de la cohésion sociale

(Belga) Les députés Francophones bruxellois ont adopté vendredi à l'unanimité un nouveau décret relatif à la cohésion sociale au sein du million d'habitants de la capitale réputés francophones. Le MR (opposition) s'est abstenu de voter.

Sur un terreau social alimenté par l'apport de 184 nationalités, ce texte réforme le dispositif organisant le soutien à quelque 300 asbl œuvrant quotidiennement pour renforcer la cohésion entre les différentes composantes de la société bruxelloise. Il permettra d'agréer, pour cinq ans, des asbl qui organisent les écoles de devoirs, l'alphabétisation, des cours de citoyenneté, des permanences sociojuridiques pour les publics précarisés, des projets socioculturels favorisant "le vivre et le faire ensemble". Jusqu'à présent, l'aide était contractuelle et de ce fait, plus limitée dans le temps, plus instable, voire moins équitable, ont souligné plusieurs intervenants dans le débat. Fruit d'un travail concerté avec le secteur associatif et les communes, ce texte objective le mode de financement de ces opérateurs de terrain et encadre leur action. D'après le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l'initiative du projet de décret, le dispositif est actuellement soutenu à hauteur de quelque 9 millions d'euros par an. "La diversité est dans notre ADN. Je souhaitais fermement que nous puissions prendre un décret permettant d'amener un soutien important au secteur associatif qui crée du lien social et qui permet aux différentes communautés bruxelloises de s'émanciper, d'apprendre à se connaître et de faire notre ville ensemble", a commenté Rudi Vervoort, à l'issue du vote. Selon lui, le soutien à la scolarité, première priorité du texte, correspond à la volonté de la Région bruxelloise d'investir massivement dans la jeunesse précarisée pour lui permettre d'avoir le coup de pouce nécessaire afin de s'épanouir dans son parcours éducatif. L'autre priorité phare du décret est celle de l'alphabétisation, "une réponse sociétale et associative que nous devons donner pour amener ce public à sortir des zones grises de notre société et à en faire pleinement partie", a jugé le ministre-président. Pour le MR, David Weytsman a dit soutenir les fondamentaux du texte (renforcer la cohésion sociale, clarifier les méthodes d'octroi de moyens, recours à l'agrément). Il a regretté l'absence de critères d'octroi, à ce stade, pour en assurer l'impartialité. (Belga)