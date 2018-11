Feu vert de la Fédération Wallonie Bruxelles au nouveau contrat de gestion de la RTBF

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a donné mercredi son feu vert au futur nouveau contrat de gestion liant celle-ci à la RTBF pour la période 2019-2022. La dotation a été revue à la hausse; la publicité à la baisse. Selon le cabinet du ministre des Médias, Jean-Claude Marcourt (PS), celui-ci renforce une exigence pour l'information et la lutte contre les fake news, la promotion de la diversité et de l'éducation aux médias, sans oublier la priorité donnée à une meilleure accessibilité.

Le projet de contrat de gestion de la RTBF tel qu'approuvé mercredi par les ministres francophones, a été envoyé aux organes de la RTBF pour examen. Le gouvernement de la Fédération validera définitivement le texte après l'analyse des éventuels amendements transmis par ces derniers. L'entrée en vigueur de la version définitive est prévue le 1 janvier 2019. Le document sur la table confirme la RTBF dans son rôle de Média de Service Public global avec une présence en TV, radio et sur internet et les réseaux sociaux, en adéquation avec son nouveau plan stratégique Vision 2022. Les évolutions majeures de ce cinquième contrat renforcent ensuite le rôle de proximité de la RTBF avec ses publics et de créateur de valeurs pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les modifications apportées "consolident ses missions d'information, de divertissement et d'éducation dans un monde en pleine mutation technologique et en recherche de sens". Sur le plan financier, le projet annonce une augmentation de la dotation de 1,25 % en 2019 et 2020. "En effet, le contrat exige avant tout une stabilisation des effectifs de la RTBF et une diminution de la pression publicitaire. Le projet de contrat intègre également des objectifs ambitieux au niveau de la production propre", a précisé le cabinet de M. Marcourt. La RTBF prendra à sa charge la moitié du manque à gagner de la perte publicitaire liée aux objectifs demandés (passage de 30% à 25 %). Une attention particulière est également portée au nombre d'heures de productions propres quotidiennes: plus de 10 % en tv et radio. Le contrat fixe un objectif ambitieux de 4 productions de séries belges par an d'ici 2020. (Belga)