Feu vert du CA d'Enodia à la vente de Voo à Orange Belgium

L'intercommunale liégeoise Enodia (ex-Publifin) a rendu mardi un avis conforme favorable sur la vente d'une participation de 75% moins une action dans l'opérateur télécom Voo à Orange Belgium, a-t-elle annoncé.

Enodia est la maison-mère de Nethys, elle-même actionnaire de Voo. Dans un communiqué, l'intercommunale se réjouit "de cette première étape importante" et indique qu'elle communiquera sur l'opération "une fois que des contrats liants auront été signés entre Orange Belgium et Nethys, soit dans les prochaines semaines". "Des séances participatives seront organisées courant 2022 pour échanger avec les associés sur les perspectives et éléments fédérateurs à inscrire dans le futur plan stratégique 2023-2025 d'Enodia (échéance décembre 2022) sur la base de l'ensemble des moyens disponibles de Nethys à l'avenir", explique-t-on encore. Orange Belgium et Nethys avaient confirmé fin novembre entrer en négociation exclusive pour l'acquisition par la filiale du groupe français Orange de 75% du capital (moins une action) de l'opérateur de télécom wallon Voo, sur la base d'une valeur d'entreprise d'1,8 milliard d'euros pour 100% du capital. Avec cette acquisition, Orange Belgium souhaite se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, afin de "conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national". Voo offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision. Le dossier de la revente de Voo a été émaillé de soubresauts. En 2019, Nethys, alors dirigée par Stéphane Moreau, avait cédé l'opérateur au fonds américain Providence pour 1,2 milliard d'euros avant que l'opération soit annulée à la suite de divers recours judiciaires.