Feu vert du parlement flamand à la réforme de l'enseignement secondaire

(Belga) Le parlement flamand a approuvé mercredi la modernisation de l'enseignement secondaire au nord du pays. Les partis de la majorité (N-VA, CD&V et Open Vld) ont voté pour, tandis que, dans l'opposition Groen et sp.a ont voté contre et que le Vlaams Belang s'est abstenu. L'entame de la réforme débutera dès le 1er septembre 2019. Celle-ci doit permettre un meilleur choix d'études, de meilleures performances d'apprentissage et moins de décrochage scolaire.

La qualité de l'enseignement en Flandre est bonne mais fait tout de même face à quelques problèmes: beaucoup de jeunes en sortent sans diplôme, les résultats des élèves les plus performants chutent et trop d'options n'offrent pas ce qu'elles promettent. Une réforme a dès lors été mise en place afin de remédier à ces points de friction. Elle a mis des années à aboutir à un accord politique. Ses principales lignes sont connues. Le passage de l'enseignement primaire au secondaire sera amélioré. La fonction générale de formation et d'orientation du premier degré du secondaire est renforcé. Le nombre d'options sera réduit dans les deuxième et troisième degrés et l'offre est divisée selon les domaines d'étude et les finalités (passage vers l'enseignement supérieur, préparation au marché du travail ou les deux). L'entame de la réforme avait été planifiée pour le 1er septembre 2018, mais après une concertation et une évaluation avec les acteurs concernés, l'exécutif régional avait finalement décidé de la reporter d'un an, au 1er septembre 2019. (Belga)