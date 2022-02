Feu vert en plénière pour une capacité de stockage de gaz plus grande à Loenhout

(Belga) La Chambre a donné, jeudi, son feu vert en séance plénière à un projet de loi offrant à Fluxys davantage de flexibilité dans la mise aux enchères des capacités de stockage de gaz de l'installation de Loenhout, en province d'Anvers.

Le site de stockage de Loenhout contient une réserve de gaz visant à contribuer à la stabilisation des prix, à la sécurité d'approvisionnement en gaz et en électricité et à l'équilibre du réseau gazier. Ce n'est pas une capacité particulièrement importante dans le contexte européen, mais elle revêt une importance stratégique. Le cadre légal sur la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel oblige l'opérateur Fluxys à pratiquer un tarif régulé. Le nouveau projet de loi offre la possibilité de mettre aux enchères la capacité à un prix de réserve qui peut être inférieur ou supérieur au tarif réglementé, et ce dans le contexte des fluctuations actuelles des prix sur le marché du gaz. Cette flexibilité doit permettre au gestionnaire des stocks de mieux répondre à la demande réelle sur le marché européen du gaz, tout en maintenant la viabilité économique des installations de stockage. Celle-ci sera accordée alors que les contrats à long terme actuels expirent cette année. Le projet de loi vise aussi à introduire une base juridique pour l'exigence d'autorisation pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie pour l'approvisionnement électrique. (Belga)