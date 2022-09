Feux de forêt: "les capacités européennes ont atteint leur limite"

(Belga) Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a alerté lundi les États membres sur le manque de capacités européennes de lutte contre les feux de forêt les plus virulents, alors que l'Europe a battu, en cet été particulièrement sec, un record d'hectares partis en fumée.

"Depuis juin dernier, nous avons reçu onze demandes d'assistance via le Mécanisme européen de protection civile et je dois dire qu'au niveau européen, nous avons atteint notre limite de capacité", a déclaré M. Lenarcic, en ouvrant une rencontre informelle à Bruxelles avec trente gouvernements nationaux participant à ce mécanisme. "Certains incendies extrêmes dans certains États membres n'ont pas débouché sur une demande d'assistance parce que le pays savait qu'aucune capacité n'était disponible", a déploré le commissaire slovène. À ses yeux, les dispositifs aériens de lutte contre l'incendie constituent le défi le plus important. "La manière dont le marché est organisé nécessite d'agir maintenant si l'on veut éviter une pénurie l'an prochain. Cela signifie que l'on doit réserver des capacités additionnelles sur le marché commercial dès maintenant pour l'été prochain", a-t-il enjoint. À la mi-août, les feux de forêt avaient déjà brûlé plus de 700.000 hectares depuis le début de cette année en Europe, soit la valeur la plus élevée à cette époque de l'année depuis 2006. (Belga)