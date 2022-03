Fin du masque, du CST... et d'Yves Van Laethem porte-parole: voici ses prévisions pour 2022

En ce premier jour de code jaune, qui signifie un retour à une vie normale ou presque, Yves Van Laethem était l’invité de Bel RTL ce matin. Le porte-parole de la lutte contre le Covid a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley concernant la fin des restrictions dues au Covid. Il a développé ce à quoi nous devons nous attendre cette année.

Yves Van Laethem a commencé avec les précautions d’usage : le Covid n’a pas disparu et on n’est pas à l’abri d’un nouveau variant qui serait à la fois très contagieux et très virulent. "On ne sait pas ce que demain sera fait. On a poussé le bouton pause mais pas le bouton fin", a-t-il expliqué.

Mais si on peut se permettre de lever les barrières, c’est parce qu’Omicron a permis de renforcer notre immunité naturelle : "C’est une immunité qui va durer au moins pendant 6 mois, à peu près. Après ça elle va quand même faiblir. Elle va nous garder une certaine protection contre les formes sévères."

Résultat : "La population peut profiter des beaux jours qui arrivent" en toute tranquillité. Par contre, "les politiques et les scientifiques partout dans le monde doivent rester vigilants".

Sans nouveau variant, voici comment l’année devrait se dérouler :

Aujourd’hui, on garde le masque encore dans les transports en commun et les établissements de soins car il ne faut pas oublier que "l’incidence du virus est encore de plus de 800 par 100.000 habitants sur deux semaines, donc 8 à 10 fois plus que ce qu’on souhaiterait avoir comme présence de base du virus. Il circule encore".

Mais d’ici quelques semaines, on pourra totalement se passer de masque : "Je pense que ça va durer encore quelques semaines à peu de mois. Le temps que l’on sorte de l’hiver, qu’on soit au printemps, que l’incidence diminue encore fortement. Et avec un peu de chance, d’ici 3 à 6 semaines ou 2 mois on pourrait laisser tomber le masque partout."

Ensuite, seules les personnes âgées et à risque seront concernées par le vaccin, en fin d’année. "Il est fort probable qu’il y ait une recommandation vers septembre octobre d’être vacciné, en tout cas pour la population fragile, à peu près les mêmes personnes qui sont vaccinées contre la grippe. Comme la 3ème dose a été donnée vers octobre – novembre, on sera presque un an plus tard alors qu’on sait qu’au bout de 4 mois on perd déjà significativement sa protection. Pour les personnes fragiles et âgées ce sera le bon moment." Yves Van Laethem fera d’ailleurs sa 4ème dose à ce moment-là, a-t-il assuré.

Enfin, le CST disparait aussi et les politiques doivent "le mettre dans un tiroir pour pouvoir le ressortir" si besoin, mais sous une autre forme puisque justice wallonne l’a récemment condamné.