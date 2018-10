Fiorella Iezzi: "Dans ce monde politique très machiste, on confère les matières moins techniques aux femmes"

Notre journaliste Marie Thibaut de Maisières a interrogé douze femmes, candidates aux élections du 14 octobre, sur la place de la femme au sein de leur commune. Cette série appelée "La tirette" se poursuit aujourd'hui avec Fiorella Iezzi, tête de liste DéFI à Waterloo.





Les femmes font-elles de la politique autrement ?

L’égalité entre hommes et femmes n’est clairement pas acquise, que ce soit en politique ou dans les autres domaines. Qui n’a pas eu des remarques sexistes ? On doit encore combattre pour l’égalité homme-femme !





Quels sont les enjeux de femmes à Waterloo ?

On a une femme bourgmestre à Waterloo, ce qui a permis d’avoir une visibilité et une crédibilité pour les femmes. Souvent dans ce monde politique très machiste, on confère aux femmes certaines compétences comme la petite enfance ou des matières moins techniques. Avoir une bourgmestre femme peut faire changer les mentalités.





Quelles sont vos marottes ?

On aimerait faire des campagnes de sensibilisation. On s’est rendu compte que quand on proposait à des femmes de nous rejoindre, bizarrement, c’était leur homme qui était réticent. Je n’aurais jamais cru ça au 21ème Siècle. D’abord ils avaient peur que leur femme prenne leur indépendance. Ensuite, il y avait cet esprit de culpabilisation : « Mais comment tu vas faire ? Tu travailles déjà à temps plein. Tu dois assumer tes tâches ménagères. » Je vous rassure, on peut le faire, je le fais. Il ne faut pas être une sur-femme. Ça on doit le changer, dès le plus jeune âge, dès l’école.