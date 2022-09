Flambée des prix de l’énergie: Bruxelles veut limiter l’éclairage public et les panneaux publicitaires lumineux

Alain Maron était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, le ministre bruxellois de l’Environnement et de l’Energie est revenu sur les différentes mesures qui peuvent être prises par la communauté pour réduire les dépenses énergétiques, notamment en ce qui concerne l’éclairage public et la publicité lumineuse.



Pour le ministre, il faut prendre des dispositions cohérentes, qui concernent tant le chauffage à l’intérieur des bâtiments publics que les publicités lumineuses à l’extérieur. Il indique qu’un dialogue va s’ouvrir avec l’ensemble des administrations, mais aussi avec le secteur privé pour limiter les gaspillages : "Des panneaux publicitaires énormes qui consomment l’équivalent de plusieurs ménages et qui fonctionnent aussi la nuit, c’est du gaspillage énergétique, on ne peut plus se permettre ça".

Pour le secteur commercial, il y a des propositions qui vont être négociées avec celui-ci. "Nous verrons dans un temps deux, s’il s’agit d’imposer des choses, mais dans un premier temps, on va inciter et concerter", précise-t-il.



L’éclairage public, est-ce qu’on va le limiter ? C’est souvent une question de sécurité, par exemple, quand on parle de harcèlement dans les grandes villes.



La proposition est sur la table pour certaines heures la nuit, par exemple entre 1h et 6h du matin, mais bien entendu cela ne peut pas générer des problèmes de sécurité. Ce sera discuté avec les bourgmestres : "Il n’y aura pas de décisions sur l’éclairage public dans les rues, sans concertation avec les bourgmestres", souligne Alain Maron.

Toutes ces mesures seront discutées ce matin en gouvernement bruxellois.