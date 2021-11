Flandre: la prime pour les panneaux photovoltaïques ne baissera finalement pas

(Belga) Le gouvernement flamand a décidé vendredi que la prime pour les personnes qui investissent dans des panneaux photovoltaïques ne sera finalement pas diminuée. "Nous devons faire en sorte que le particulier continue à investir dans les énergies renouvelables", justifie la ministre flamande de l'Energie, Zuhal Demir, lundi dans les colonnes du Belang van Limburg.

Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a recalé en Flandre le principe du compteur qui tourne à l'envers, le gouvernement flamand a prévu une prime rétroactive pour les installations placées en 2021. Le montant de cette prime avait été fixé à maximum 1.500 euros et devait ensuite être réduit progressivement les années suivantes (1.125 euros en 2022) et disparaître en 2025. Mais pour bénéficier de la prime, le particulier doit disposer d'un compteur intelligent. Vu le nombre de demandes, de nombreux compteurs ne pouvaient être placés qu'en 2022, ce qui risquait d'entraîner un manque à gagner pour les ménages flamands concernés. Le gouvernement flamand a donc décidé vendredi de conserver le même montant de prime en 2022 qu'en 2021. "Avec les prix de l'électricité en hausse, le rendement des panneaux ne fera qu'augmenter. Nous espérons que le Flamand continuera à investir dans les panneaux photovoltaïques et que notre puissance installée par habitant restera élevée. A l'origine, il était prévu que la prime pour les installations de panneaux diminue à partir du 1er janvier 2022 mais nous avons choisi de ne pas le faire pour éviter que le marché ne s'arrête après tous les vents contraires de cette année", explique la ministre flamande de l'Energie. (Belga)