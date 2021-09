Flandre: plus de masque non plus dans les académies et l'enseignement de promotion sociale

(Belga) À compter de ce 1er octobre, le port du masque ne sera plus non plus obligatoire dans les académies artistiques et l'enseignement de promotion sociale de Flandre, a annoncé jeudi le ministre flamand de l'Éducation, Ben Weyts (N-VA). L'obligation restera toutefois d'application à Bruxelles, où le taux de vaccination est plus faible, a-t-il précisé.

Les académies et l'enseignement de promotion sociale du nord du pays suivront en cela les entreprises, les magasins, l'horeca ainsi que les écoles secondaires où le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de demain/vendredi. Des consignes pour la bonne aération des locaux resteront toutefois d'application dans les académies et les établissements de promotion sociale. (Belga)