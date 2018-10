Fleurus: un conducteur fantôme provoque un accident avec un semi-remorque

Un conducteur fantôme s'est engagé sur l'autoroute E42 à Fleurus lundi soir. Après avoir roulé à contresens sur quelques centaines de mètres, il a percuté un camion qui a fini sa course dans le fossé. Seul le chauffeur fautif a été blessé.

Les faits sont survenus vers 21h30, indiquent les services de secours. Un conducteur fantôme a emprunté une bretelle de l'E42 à contresens à hauteur de Fleurus. Le chauffeur d'un poids lourd, qui circulait en direction de Mons, a tenté de l'éviter mais l'a accroché, effectuant une embardée. Suite à celle-ci, le poids lourd a cisaillé les barrières de sécurité et a fini sa course dans le fossé. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place, de même que la police fédérale de la route. Seul le conducteur fantôme a été blessé et transporté en milieu hospitalier. Le camionneur, lui, est choqué mais indemne. Suite à cet accident, la circulation a été réduite. Le passage restera difficile, le temps de dépanner le poids lourd. (Belga)