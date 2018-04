Collision entre un camion et une voiture sur la E42 à Fleurus: éjectée du véhicule, la conductrice est décédée

Une collision entre un camion et une voiture est survenue mardi soir sur l'autoroute E42 à Fleurus, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. L'automobiliste a perdu la vie dans des circonstances qui restent à établir. Pour une cause indéterminée, un poids lourd et une voiture sont entrés en collision vers 20h30 dans le sens Liège-Mons. La conductrice du véhicule aurait été éjectée lors de l'impact. La police fédérale de la route s'est rendue sur place, mais n'a souhaité faire aucun commentaire. Un expert a été désigné par le parquet de Charleroi. (Belga)