Flou total au Parlement wallon: en trek en Laponie, Maxime Prévot ne peut être présent pour faire passer la réforme des APE

En direct de Namur, Christophe Clément commente la situation au Parlement de Wallonie. La coalition MR-cdH a perdu sa majorité. Or, les députés doivent voter la réforme des aides à l'emploi (APE) cet après-midi.

On pensait jusque ce matin que les députés wallons ayant récemment rejoint les listes Destexhe allaient voter contre la fameuse réforme des APE (aide à l'emploi), faisant pencher la balance dans un sens. En effet, ce parti souhaite supprimer le système actuel des APE (voir la vidéo au bas de l'article). Mais finalement, ces deux députés (Patricia Potigny et André-Pierre Puget, ndlr), s'abstiendront lors du vote. Cela a été annoncé mercredi midi par Alain Destexhe.

Le calcul ne change donc pas: il manque une voix pour faire passer cette réforme. Le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, est retenu à l'étranger (il est en plein trek en Laponie !), il ne pourra donc pas apporter sa voix à la majorité, qui est donc bien mal prise.





Le bureau élargi décide un report

Le bureau élargi du Parlement wallon était en réunion depuis ce matin, afin d'envisager toutes les solutions. Et finalement, il a décidé de reporter durant 15 jours toute activité parlementaire. Une perspective qui effrayait les députés de l'opposition. "Ce report de la séance plénière, ça m'apparait insensé ! Le gouvernement, qui est minoritaire, vient empêcher le Parlement de travailler, peut-être pour éviter qu'on constate que cette majorité n'existe plus", a déclaré Stéphane Hazée, député Ecolo.

Du côté de Pierre-Yves Dermagne (PS), on parle d'un "déni de démocratie".

La journée est donc très difficile pour la majorité. Le Ministre Jeholet et le gouvernement wallon travaillaient sur cette réforme des APE depuis maintenant un an et demi. Et depuis cette défection de la mandataire MR passée à la Liste Destexhe, ce texte capital ne peut plus passer.

Le MR n'entend pas pour autant tergiverser ni négocier avec la Liste Destexhe. "Il faut négocier la manière de travailler dans les jours à venir".





Rappel: c'est quoi, la réforme des APE ?

Pour rappel, la réforme des APE prévoit une refonte complète du système d'emplois subsidiés par la Région wallonne. Cela concerne 65.000 personnes, et un milliard d'euros… Des emplois liés au secteur associatif wallon (social, culturel, santé, services à la personne, petite enfance, mouvements de jeunesse, etc). La réforme implique que chaque ministre dispose d'une enveloppe fermée selon ses priorités, ses projets, etc. A la clé, les syndicats craignent la perte de 4.750 emplois.