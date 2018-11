Football gate: pas de décisions hâtives au gouvernement fédéral

(Belga) Le gouvernement fédéral ne veut pas agir dans la précipitation en prenant des mesures visant à éviter la fraude dans le milieu du football qui s'avéreraient finalement néfastes à l'ensemble du secteur voire du monde du sport en Belgique.

Certaines voix se sont fait entendre ces dernières semaines, y compris dans les rangs de la majorité, pour réformer voire supprimer le régime fiscal et social favorable dont bénéficie notamment le football, en échange de la formation des jeunes. La semaine dernière, les représentants du football professionnel ont souligné, devant les députés, la nécessité d'assainir le milieu des agents de joueurs, qui gangrène leur secteur. Mais ils ont invité les parlementaires à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain à travers des mesures qui mettraient en péril le caractère compétitif de la discipline en Belgique et la formation des jeunes joueurs. Mercredi, les ministres des Finances et des Affaires sociales, Johan Van Overtveldt et Maggie De Block ont tenu le même langage en commissions réunies de la Chambre. "Je ne vais pas écrire l'histoire du football au titre de plus grande fan mais je ne vais pas non plus être celle qui va enterrer le secteur", a indiqué Mme De Block. "Il y a des pratiques qui méritent une réaction. Si le secteur lui-même ne fait pas le nettoyage, le politique devra oser mettre en balance ses avantages", a-t-elle répété. Pour M. Van Overtveldt également, "les décideurs ne doivent pas s'engager dans une réaction à chaud". Selon lui, il revient prioritairement au monde du football de faire le nécessaire. "Le secteur se doit à lui-même, à la société et aux supporters de rétablir la vérité et de restaurer la confiance. Les décideurs doivent ensuite juger si les nouvelles règles sont crédibles et effectives", a-t-il dit. Auteur d'une proposition de loi, le député Roel Deseyn (CD&V) s'est dissocié du discours de la majorité. Selon lui, il ne s'agit pas de se positionner comme "fan" de football ou non; il s'agit d'un débat "sociétal". Egbert Lachaert (Open Vld) a également indiqué "se poser beaucoup de questions" après l'intervention rassurante la semaine dernière des représentants de la Pro League et la mise au jour ce mercredi d'un nouveau scandale financier à Mouscron. Sur les bancs de l'opposition, le député Peter Vanvelthoven (sp.a) a estimé que la prudence requise n'empêchait pas le législateur d'agir.