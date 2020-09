Formation d'un gouvernement fédéral: les partis ne négocient plus tous ensemble

La chaîne publique flamande VRT annonce sur son site internet que les négociations pour former un gouvernement fédéral sont interrompues. Les présidents des sept partis qui tentent de former une coalition Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V) étaient réunis dimanche depuis 08h30 après une longue journée de négociations qui s'était terminée samedi peu avant minuit.

L'attitude du président du MR, Georges Louis Bouchez, est pointée du doigt par plusieurs protagonistes qui l'accusent d'être revenu sur plusieurs points du projet d'accord, comme l'institutionnel, l'énergie et l'immigration. Ces mêmes sources lui reprochent de vouloir repartir du gouvernement actuel, dirigé par la Première ministre Sophie Wilmès, qui serait élargi autour d'un programme de relance.

"C’est faux. Totalement faux. On passe en revue les chapitres et on constate les accords et les désaccords", a réagi le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

Selon nos propres informations, les négociations se poursuivent mais elles sont très tendues et ne se réalisent plus avec les sept partis réunis autour de la table. Les discussions se feraient plutôt par groupes de deux ou trois partis. Il semble cependant que nous soyons encore loin d'un accord sur le choix d'un formateur ou d'une formatrice. Les mésententes concerneraient la plupart des dossiers sur le fond.

Ce lundi, les préformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A) doivent se rendre chez le Roi pour leur rapport final. Un accord sera-t-il trouvé à temps?