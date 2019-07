Formation du gouvernement bruxellois: que va-t-il se passer maintenant et quand ce gouvernement sera-t-il en place?

Un accord de gouvernement à été conclu la nuit dernière à Bruxelles. Quelles sont les prochaines étapes de la mise en place du gouvernement bruxellois ?

Ce soir se tiennent les congrès de participation, c'est-à-dire que les militants des 6 partis qui vont former ce gouvernement sont amenés à se prononcer sur le contenu de l'accord : est-ce qu'ils le valident ou est-ce qu'ils le refusent ?

En général, on sait que c'est une étape qui se passe bien. Chez les écologistes, il faut en plus donner son assentiment au casting. Donc, en principe, les militants valident cet accord ce soir.

Demain, les différents ministres qui auront été choisis font leur prestation de serment. Le ministre-président bruxellois, qui sera Rudy Vervoort, va élaborer une déclaration de politique régionale. C'est un document qui reprend les lignes directrices des 5 prochaines années, qui voit un peu quelles sont les orientations que ce gouvernement va donner à la région.

Il le présente devant les députés régionaux bruxellois. Il s'en suit un débat pendant à peu près 48 heures, où tous les groupes politiques vont être amenés à donner leur avis, à critiquer ou à appuyer certains points de cette déclaration.

Et puis, au final, il y aura le vote de confiance qui installera définitivement ce gouvernement bruxellois qui sera en fait le 2e gouvernement formé, plus de 50 jours après les élections, puisqu'on a déjà un gouvernement en communauté germanophone. La région bruxelloise arrive en second et en Flandre et au fédéral, on n'a toujours pas de majorité autour de la table. En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, on connait les partis qui vont négocier mais ces négociations n'ont pas encore réellement commencées entre le PS, Ecolo et le MR.