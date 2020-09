Formation fédérale - Arrestation administrative pour 10 militants XR au Palais d'Egmont

(Belga) La police a arrêté administrativement 10 activistes du mouvement Extinction Rebellion (XR) vendredi vers 19h25, devant le palais d'Egmont, lieu des négociations pour la formation du gouvernement fédéral, a indiqué en fin de journée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

Les militants ont déployé une banderole portant le message "Quel est votre plan ? ". Ils ont cette fois pu manifester jusqu'à un quart d'heure avant leur arrestation administrative. Ils appellent à faire de la crise climatique une priorité du futur gouvernement. Ils comptent mener des actions quotidiennes pour faire entendre leur message. Lundi en fin de journée, la police avait intercepté devant le palais royal, en marge d'une réunion du Roi avec les préformateurs du gouvernement fédéral, 13 activistes de Youth For Climate et de l'ONG Greenpeace, puis trois militants de XR. Mardi, ce sont cinq activistes de XR qui se sont faits arrêter administrativement devant le 10, rue de la Loi. Il y avait encore eu huit arrestations administratives devant le palais royal mercredi vers 18h30. Jeudi soir, cinq militants (et non trois comme indiqué initialement par erreur par la police) ont été interceptés devant le palais d'Egmont, et ce bien que celui-ci ne se trouve pas en zone neutre, périmètre dans lequel les manifestations sont strictement interdites et qui s'étend du palais royal au parlement fédéral et au cabinet de la Première ministre. Les policiers n'ont cependant pas toléré l'action, au motif de l'absence d'autorisation préalable. (Belga)