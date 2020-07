Formation fédérale - Coens annonce la suspension de la mission des trois présidents en vue d'une "Arizona"

(Belga) La mission des présidents du CD&V, de l'Open Vld et du MR dans le cadre de la recherche d'une coalition fédérale de type "Arizona" est suspendue dans l'attente de clarifications du PS et de la N-VA, a confirmé dimanche le président des chrétiens-démocrates flamands, Joachim Coens, interrogé par Belga à la suite d'informations du Morgen et de la VRT citant aussi des sources libérales flamandes.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a pour sa part précisé sur Twitter qu'il y aurait "des évolutions dans les prochaines heures". Il n'a pas confirmé une suspension de la mission globale des trois présidents de partis. Pour M. Coens, "nous devons d'abord savoir où l'on en est entre le PS et la N-VA. La balle est maintenant dans leur camp". (Belga)