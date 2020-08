Egbert Lachaert attendu aujourd'hui chez le Roi: quel scénario va-t-il proposer?

Le chargé de mission royale, le libéral flamand Egbert Lachaert, rendra son rapport au Roi aujourd'hui à 11h00. Le président de l'Open Vld a travaillé dans la plus grande discrétion. A-t-on une idée du scénario qu'il va proposer au Roi ?

Egbert Lachaert a officialisé sa préférence ce jeudi. Il s'agit de la coalition Vivaldi, autrement dit un gouvernement avec les Libéraux, les Socialistes, les Écologistes du Nord et du Sud auxquels il faudrait ajouter le CD&V. Plus de trace de la N-VA.

Egbert Lachaert a expliqué à Bart de Wever mercredi sa préférence pour une formule sans lui. La Vivaldi revient donc en grâce, après les ratés, depuis le début de l'été, de trois autres formules :

- un gouvernement sans le PS, l'Arizona

- une alliance PS-NVA

- ou encore l'idée d'un gouvernement minoritaire

La Vivaldi a la préférence d'Egbert Lachaer mais il précise que toutes les portes restent ouvertes pour d'autres coalitions, le cas échéant. Traduction : la formule Vivaldi n'est encore qu'une hypothèse qui reste à confirmer.

Une coalition Vivaldi signifie que le CD&V accepterait d'aller dans une majorité sans les nationalistes flamands. Possible ou fiction?

Egbert Lachaert reste prudent. On ne sait toujours pas si le CD&V accepte le principe. Depuis les élections, les centristes flamands ont toujours refusé d'embarquer sans la N-VA. En cas de refus du CD&V, les libéraux, les socialistes et les écologistes pourraient former ensemble un gouvernement arc-en-ciel, voire solliciter l'appui d'un petit parti francophone. Avec un désavantage : cette coalition serait peu représentative du vote flamand.

La Vivaldi, tire son nom d'une pizza, la "quatre saisons". Si vous en enlevez un quartier, le CD&V, le client flamand, risque de rester sur sa faim.