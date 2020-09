Formation fédérale: testé positif au coronavirus, Egbert Lachaert est en quarantaine

Le président de l'Open Vld et préformateur, Egbert Lachaert, est en quarantaine pour deux semaines, a annoncé mardi le parti dans un communiqué. En effet, l'homme politique actuellement au coeur des négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral a été testé positif au coronavirus.

Ce mardi, le président de l'Open Vld et préformateur, Egbert Lachaert, s'est soumis à un test coronavirus. Il a appris dans l'après-midi que le résultat était positif. "Le préformateur continuera à suivre les négociations en vue de former un gouvernement fédéral avec son collègue préformateur Conner Rousseau (s.pa) et ce, par une liaison video", précise le communiqué de son parti. Le vice-Premier ministre, Alexander De Croo, remplacera M. Lachaert à la présidence du parti.

Le préformateur a rencontré beaucoup de personnes ces derniers jours pour mener les négociations du futur gouvernement fédéral. Parmi elles, figurent les présidents de plusieurs partis et le roi Philippe. Ces personnes vont-elles également respecter une mise en quarantaine?



Tous les présidents de parti vont se faire tester

Les libéraux flamands annoncent en tout cas que tous les présidents de partis (et leurs plus proches collaborateurs et collaboratrices) vont se soumettre à un test coronavirus. "Aucune réunion n'aura lieu tant que les résultats ne seront pas connus", précise le porte-parole de l'Open VLD, Thomas Vanwing sur Twitter. Le porte-parole ajoute également que les personnes éventuellement infectées pourront être remplacées.

Les socialistes flamands du s.pa annoncent quant à eux que Conner Rousseau s'est déjà fait tester et que le dépistage s'est avéré négatif. Selon l'agence Belga, le président de CD&V, Joachim Coens, et la présidente de Groen, Meyrem Almaci, ont effectué un test aujourd'hui.





Et le roi?

Selon nos informations, le palais royal est en train d'analyser la situation afin de décider si le souverain doit se soumettre à un test et/ou à une mise en quarantaine. La réunion qui devait avoir lieu en présentiel vendredi est annulée. Le palais envisagerait la possibilité de la tenir virtuellement.

Toujours selon nos informations, l'ensemble des réunions ayant eu lieu au palais se sont déroulées dans le respect de la distanciation sociale. Par ailleurs, le souverain, comme les présidents et présidentes de partis qu'il a reçus, portaient un masque lors de ces réunions.

