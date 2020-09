Formation fédérale: Egbert Lachaert et Conner Rousseau rendront leur rapport final le 21 septembre

Comme attendu, les préformateurs Egbert lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) rendront le rapport final de leur mission le lundi 21 septembre, annonce le Palais.



"Un entretien téléphonique a eu lieu aujourd'hui entre Sa Majesté le Roi et les préformateurs, Messieurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau. Ils ont fait rapport sur leur mission. Le Roi recevra en audience les deux préformateurs le 21 septembre pour leur rapport final", indique le Palais dans un communiqué.