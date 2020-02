Formation fédérale - Kristof Calvo: "Il faut donner sa chance à un gouvernement progressif"

(Belga) "Il serait irresponsable d'aller aux élections sans donner une chance à une coalition progressiste", a déclaré Kristof Calvo dans une interview accordée à De Tijd samedi. Le chef de groupe écologiste à la Chambre tente une offensive de charme auprès du CD&V. "Nous partageons pas mal de leurs revendications."

Maintenant que Koen Geens (CD&V) a démissionné de son poste d'informateur après que le président du PS Paul Magnette a clairement indiqué qu'il ne voulait pas d'un gouvernement avec la N-VA, il reste, selon Kristof Calvo, une solution: la coalition "progressiste" mêlant les libéraux, les socialistes, les verts et les chrétiens-démocrates. "Il serait irresponsable d'aller aux élections sans donner une chance à cette constellation." La figure de proue des écologistes flamands veut construire une alliance progressiste - dite coalition Vivaldi - autour du Green Deal, cet ambitieux plan de la Commission européenne qui instaure le climat comme priorité et que notre pays doit mettre en oeuvre. "Au Parlement européen, les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts ont montré qu'ensemble on pouvait accomplir de nombreuses choses. La formule devrait marcher chez nous aussi", a-t-il ponctué. (Belga)