Les présidents de la Chambre et du Sénat, Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR), ont été chargés de poursuivre leur mission, a annoncé lundi le Palais royal à l'issue de leur audience. Ils doivent continuer à prendre les initiatives nécessaires en vue de la mise sur pied "rapide" d'un gouvernement qui "s'attellera en priorité à répondre aux problèmes urgents" du pays. Le rapport final est attendu au plus tard lundi prochain.