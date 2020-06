Formation fédérale: la N-VA disponible pour un gouvernement avec une majorité fédérale et flamande

Le président de la N-VA affirme mardi que son parti reste disponible pour constituer un gouvernement fédéral disposant d'une "majorité fédérale et flamande", a-t-il indiqué dans une réaction à l'initiative de Paul Magnette et Conner Rousseau. Les présidents des partis socialistes plaident pour la mise en place d'une tripartite classique incluant les socialistes, les libéraux et les chrétiens-démocrates, une formule qui ne dispose toutefois pas d'une majorité à la Chambre et pas de majorité du côté flamand.



"Nous prenons acte de la déclaration de la famille socialiste", déclare M. De Wever dans une courte réaction. "La N-VA reste disponible pour former dès que possible un gouvernement fédéral à part entière, soutenu par une majorité fédérale et flamande. C'est essentiel pour faire face à la plus grande crise économique d'après-guerre et pour mettre en œuvre des réformes institutionnelles", ajoute le président des nationalistes flamands . "Nous attendons l'initiative de la Première ministre".