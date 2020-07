Formation fédérale: la réunion des six partis est annulée

La réunion des six partis susceptibles de former une coalition "Arizona" (MR, Open Vld, CD&V, sp.a, N-VA et cdH) n'aura finalement pas lieu ce lundi après-midi comme le souhaitaient les présidents des trois partis du gouvernement.





Pour le sp.a, cela ne correspondait pas à l'entretien qui a eu lieu ce week-end avec les trois présidents, tandis que le cdH a fait savoir que les conditions n'étaient pas réunies. Les président du MR, de l'Open Vld et du CD&V poursuivront leurs entretiens bilatéraux, a indiqué le patron des chrétiens-démocrates flamands, Joachim Coens.