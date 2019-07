Formation fédérale: le PS se rendra bien à la réunion des informateurs

Le PS se rendra à la réunion que devraient organiser les informateurs fédéraux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), ce dimanche, a-t-on appris au siège du parti.

Un brouillard épais flotte autour de cette réunion qui précède un nouveau rapport des informateurs au Roi lundi. Elle devrait commencer à 18h. Selon des informations de notre journaliste sur place Loïc Parmentier, elle se passe au Palais d'Egmont. Tous les partis sont présents sauf Ecolo. Groen se trouve autour de la table. Pour chaque parti, deux représentants sont là.

Jeudi passé, MM. Reynders et Vande Lanotte ont tenté de réunir les deux premiers partis de chaque communauté linguistique, le PS et la N-VA, mais l'entrevue a été annulée au dernier moment, par le PS, selon certaines sources.



Entre les deux formations, l'écart est grand. Les nationalistes flamands ont d'ailleurs dit et répété qu'ils ne voulaient discuter que d'une seule chose avec le PS, à savoir le confédéralisme, tandis que les socialistes francophones ont dit et répété qu'ils n'entendaient pas discuter avec la N-VA car ils ne veulent pas ouvrir la porte au confédéralisme.

L'objectif de la réunion n'est en principe pas d'entamer une négociation. Lors de leur dernière conférence de presse, les informateurs avaient expliqué qu'ils allaient plancher sur une note ouvrant la "préformation" et non la "formation" d'un gouvernement fédéral après avoir discuté avec les uns et les autres.