Le Roi charge officiellement Sophie Wilmès de former le gouvernement aux pouvoirs spéciaux

Le Roi a chargé Sophie Wilmès de former le prochain gouvernement, annonce le Palais lundi midi. Auparavant, le Roi avait reçu Patrick Dewael et Sabine Laruelle qui lui ont remis leur rapprt final. "Il en ressort que le gouvernement démissionnaire dispose d'un soutien suffisant au parlement lui permettant de poursuivre la gestion des problèmes urgents auxquels notre pays doit faire face", précise le Palais. Le Roi a donc mis fin à la mission de Patrick Dewael et de Sabine Laruelle et " a exprimé son appréciation pour le travail réalisé", ajoute-t-il. Le souverain a ensuite chargé Sophie Wilmès de former le gouvernement. Elle a accepté cette mission, conclut le Palais.