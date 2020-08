Formation fédérale: le Roi reprend les entretiens avec les présidents de partis ce matin, et ensuite?

Les allers et venues vont se succéder aujourd'hui au Palais Royal. Le Roi Philippe poursuit ses consultations : il veut rencontrer chaque président de parti impliqué dans les négociations fédérales. Il maintient sa décision en suspens, à propos de la demande de démission de Paul Magnette et Bart de Wever

Hier, le Roi a déjà reçu le CD&V, le sp.a, et le cdH. Les entretiens reprennent à 9 heures ce mardi, avec les présidents de partis de l'Open Vld, MR, Ecolo, Groen et Défi. Après cela, le Roi devra prendre une décision... que pourrait-il faire ?

Il choisira alors d’arrêter ou de prolonger la mission. S'il l'arrête, il faudra alors nommer quelqu’un d'autre, peut-être un nouveau duo. Pourquoi pas avec les Verts, ce serait une première. C'est en tout cas ce que suggèrent les deux préformateurs démissionnaires. Il pourrait aussi y avoir les libéraux.

Selon Paul Magnette, le président du PS, un gouvernement avant la mi-septembre, date de la rentrée parlementaire, est toujours possible, comme il l'a expliqué vendredi soir sur le plateau du RTL INFO 19H.

Selon lui, les deux chargés de mission étaient proches d'un accord et malgré leurs différences, Paul Magnette et Bart de Wever sont unanimes : il faut une réforme de l'Etat. Mais c'est justement sur ce point que les libéraux et écologistes ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde.