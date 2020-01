Formation fédérale: Bouchez et Coens repartent pour un tour, "Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives"

Les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) - arrivés ce mardi à 15h30 au Palais royal pour rendre leurs conclusions au Roi - ont été prolongés dans leur mission jusqu'au 4 février prochain. Six semaines après leur désignation, la situation politique ressemble toujours à une impasse. Six semaines qu'ils consultent, tentent de débloquer la situation pour former un nouveau gouvernement fédéral, mais en vain pour l'instant.

La mission des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens est prolongée jusqu'au 4 février prochain, a indiqué mardi soir le Palais Royal après plus de quatre heures d'audience. "Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Messieurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens. Les informateurs ont remis au Roi un rapport. Ils vérifieront certains éléments et déposeront leurs conclusions finales le 4 février 2020", a communiqué le Palais peu après 19h30. En quittant le palais, le président du MR Georges-Louis Bouchez a confirmé cette information. "Il y a des solutions mais il reste un grand chemin à parcourir" a-t-il déclaré.

Dave Sinardet est professeur de sciences politiques à la VUB. Il était sur notre plateau du RTL INFO 19 heures quand l'information est tombée: "Ce choix du Palais indique qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives pour le moment. La situation est vraiment bloquée."

"On essaie de gagner un peu de temps pour voir si la situation s'éclaircit. Il est très clair que Georges-Louis Bouchez et dans l'optique Vivaldi (NDLR: associant les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V). Le CD&V était dans une logique d'associer le PS et la N-VA", a poursuivi Dave Sinardet.

4 heures de présence au Palais

L'audience des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, le président du CD&V, chez le Roi auquel ils étaient censés présenter le rapport final de leur mission, s'est révélée particulièrement longue. MM. Bouchez et Coens se sont présentés au Palais royal à 15h30. Ils ont quitté les lieux peu après 19h30.

Au cours des dernières semaines, ils ont tenté en vain de rapprocher les points de vue de la N-VA et du PS. Le président du PS Paul Magnette a répété lundi qu'en l'état un gouvernement associant ces formations n'était pas envisageable.