Formation fédérale: les présidents du MR, de l'Open Vld et et du CD&V poursuivent leur travail

Les trois présidents de partis gouvernementaux Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) se sont rencontrés ce vendredi matin.

A l'issue de cette réunion, après des "délibérations approfondies et respectueuses", les trois négociateurs ont annoncé qu'ils poursuivaient leur travail en vue de former un gouvernement fédéral disposant d'une majorité à la Chambre et d'élaborer une politique de relance. L'accord de coalition abordera les questions éthiques.

"Pour éviter les discussions sur les votes au Parlement, il est dans l'intérêt de tous les partis d'avoir un gouvernement le plus tôt possible. Ceci assurera la stabilité de notre pays et des institutions", ont déclaré les présidents.