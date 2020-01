Formation fédérale - "Nous n'entrerons pas dans un gouvernement juste par défaut" (Jean-Marc Nollet)

(Belga) "On ne montera pas dans un gouvernement juste pour mettre la N-VA dehors", avertit samedi dans Le Soir Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo. "Nous voulons participer à un gouvernement ambitieux, de projets", ajoute-t-il.

"Notre choix est d'essayer de rassembler, de coaliser les gens qui ont des projets. C'est la seule idée valable. Si la seule chose qui nous guide, c'est la peur: non", affirme le coprésident d'Ecolo. Quant à une alliance avec la N-VA, les choses sont "claires" pour Jean-Marc Nollet, au regard des priorités d'Ecolo. "Vous les avez entendus une seule fois parler du climat?" "J'ai été le seul francophone à faire un débat public avec Bart De Wever! Alors ne dites pas qu'on ne veut pas s'asseoir à la même table!', poursuit-il. "Lors de ce débat, il a dit: 'même pas dans mille ans nous ne formerons de gouvernement avec les verts'. Moi, j'en ai pris acte." "Ils veulent détruire le pays, la solidarité! Et ils ne veulent pas des verts. Pourquoi irait-on se battre pour ça? Mais on peut faire sans nous." "J'ose espérer qu'au 13 janvier, on pourra passer au stade, si pas de formation, au moins de préformation", déclare encore Jean-Marc Nollet, pour qui il faut "une réorientation fondamentale dans les politiques environnementales et climatiques". (Belga)