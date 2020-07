Formation fédérale: Paul Magnette et Bart De Wever chargés de mission par le Roi

Le Roi a chargé les présidents du PS, Paul Magnette, et de la N-VA, Bart De Wever, de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au parlement, a annoncé la Palais royal dans un communiqué lundi. Paul Magnette et Bart de Wever "ont accepté cette mission". Ils feront régulièrement rapport au Roi et une première fois le 31 juillet.



Le Roi, après des consultations téléphoniques avec les présidents de tous les partis impliqués dans les discussions politiques après les élections, a reçu conjointement en audience au Palais de Bruxelles Bart De Wever et Paul Magnette ce lundi sur le coup de 16h30. Peu après 17h00, les présidents du PS et de la N-VA avaient quitté le Palais sans faire de commentaire.