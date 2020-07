Formation fédérale: Paul Magnette et Bart De Wever vont être reçus par le Roi ce lundi

Le Roi recevra lundi à 16h30 les présidents du PS, Paul Magnette, et de la N-VA, Bart De Wever, a-t-on appris à bonne source.



Dimanche soir, les présidents des partis gouvernementaux -MR, CD&V, Open Vld- ont suspendu leur mission en vue de former un nouvel exécutif fédéral dans l'attente d'une clarification du PS et de la N-VA.

Lundi midi, dans son discours à l'occasion de la Fête nationale, le chef de l'État a appelé à la constitution d'un "gouvernement stable et résolu" en vue de préparer la relance après la crise du coronavirus.

Plus d'informations à venir.