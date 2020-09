Formation fédérale - Une soirée consacrée à des réunions bilatérales autour du budget

(Belga) Les négociateurs de la coalition Vivaldi ont poursuivi leurs travaux durant la soirée qui a été consacrée essentiellement au budget sous la forme de réunions bilatérales. Les formateurs devraient proposer mardi matin une synthèse, a-t-on appris à bonnes sources. Il n'y aura plus de réunion plénière cette nuit.

Les représentants du PS, du sp.a, du MR, de l'Open Vld, d'Ecolo, de Groen et du CD&V se sont retrouvés lundi à 10h au Palais d'Egmont pour une séance annoncée au finish. A 18h, les formateurs Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open Vld) ont fait rapport au Roi. Ils lui remettront leur rapport final "dans les plus brefs délais", a annoncé le Palais dans un communiqué diffusé une demi-heure plus tard. Outre le budget, les négociateurs des sept partis doivent également s'accorder sur le "casting", en particulier le nom du Premier ministre qui sera en principe l'un des formateurs, soit M. Magnette, soit M. De Croo. La reprise des travaux avec l'ensemble des négociateurs est prévue mardi à 9h. (Belga)