Formation flamande: Bart De Wever ne prendra pas de décision ce vendredi

(Belga) Bart De Wever (N-VA), l'informateur flamand, ne prendra aucune décision sur ses futurs partenaires de coalition ce vendredi. Et, sauf surprise, aucune nouvelle rencontre n'est prévue ce week-end, a-t-on appris de sources proches des négociateurs.

Le Vlaams Belang, Groen et le sp.a n'ont plus eu de contacts avec le président de la N-VA depuis plusieurs jours. Dans l'émission De Ochtend, sur Radio 1, la parlementaire sp.a Melissa Depraetere a ainsi assuré, vendredi matin, que son parti n'avait plus rencontré Bart De Wever depuis 10 jours. "Nous avons mis sur le table notre programme et pointé ce qui est important pour nous. Depuis, nous attendons davantage d'informations à ce sujet", a-t-elle expliqué. Quant au CD&V et à l'Open Vld, ils privilégient la discrétion même si en milieu de semaine, ils se sont dits prêts à organiser rapidement des bureaux de parti en cas de fumée blanche en provenance d'Anvers. (Belga)