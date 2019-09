Formation flamande: le formateur Jan Jambon évoque "des divergences idéologiques majeures"

(Belga) "Il y a, sur un certain nombre de dossiers, des divergences idéologiques majeures", a affirmé jeudi le formateur Jan Jambon (N-VA), à l'entame de la première réunion des trois présidents de partis (N-VA, CD&V, Open Vld) impliqués dans la formation d'un nouveau gouvernement flamand.

Depuis le 13 août dernier et la présentation d'une note du président de la N-VA Bart De Wever devant servir de base aux négociations entre les trois partis qui formaient déjà le gouvernement sortant, la réunion de ce jeudi est la première de ce que les négociateurs appellent le "groupe de travail central". Les premiers thèmes abordés seront l'agriculture, la culture, les médias, le sport et la jeunesse. "Les groupes de travail ont très bien progressé, mais il reste un certain nombre de pierres d'achoppement", a commenté M. Jambon. "Il y a trois idéologies autour de la table..." Tout est lié au cours de cette phase de négociation, a affirmé de son côté la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten. "Nous avons travaillé très dur, mais il y a encore du pain sur la planche". Une mise à jour de l'estimation du budget 2020 est attendue pour vendredi, alors que la dernière prévision connue faisait état d'un déficit de 600 millions d'euros. (Belga)